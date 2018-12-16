Три человека погибли при пожаре в Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Жертвами пожара, который вспыхнул в жилом доме в Казани в ночь на 16 декабря, стали три человека. Среди них один ребенок, передает МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в 04:11 по московскому времени. Пламя охватило трехкомнатную квартиру в здании на улице Мира. На место прибыли 66 человек и 16 единиц техники.

По данным спасателей, на месте ЧП нашли тела мужчины 1957 года рождения, женщины 1952 года рождения и годовалого мальчика.

Локализовать пожар удалось за 17 минут, а на полную ликвидацию огня ушло чуть более часа. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Причины трагедии сейчас устанавливаются.