СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Свиридова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи организовали проверку после обнаружения тела бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Свиридова в Ставропольском крае. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по краю.

"По данному факту следственными органами краевого управления СК РФ проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Труп Свиридова нашли 16 ноября. Также правоохранители обнаружили рядом тело женщины. Ее личность сейчас устанавливается. В некоторых телеграм-каналах появилась информация, что это может быть его жена. СМИ пишут, что они могли умереть около недели назад.

По предварительным данным, на теле генерала не нашли признаков насильственной смерти. Расследование продолжается.



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