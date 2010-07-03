Ребенок погиб в результате пожара в жилом доме на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок погиб в результате пожара в квартире жилого дома в столичном районе Тимирязевский. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома по адресу: Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1. Пожарно-спасательными подразделениями из квартиры была спасена девочка 4-5 лет с инвалидностью, находившаяся в тяжелом состоянии. Позднее пострадавшая умерла в карете скорой помощи", — заявили спасатели.

На данный момент возгорание ликвидировано. Пожар начался на площади 8 квадратных метров, горели личные вещи жильцов и мебель.

Накануне, 15 ноября, произошел пожар в жилом доме в столичном районе Митино. Спасатели эвакуировали 10 человек. Возгорание на площади 3 квадратных метров было оперативно ликвидировано.

