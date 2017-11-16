Спасшую девочку при авиакатастрофе L-410 пассажирку просят наградить посмертно

16 ноября 2017, 09:54
Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Жители села Нелькан обратились в администрацию и к губернатору с предложением посмертно наградить погибшую при крушении самолета L-410 Ольгу Лапонникову. Предполагается, что выжившая при аварии трехлетняя девочка осталась в живых благодаря ей.
"Девочку нашли под телом женщины, она плакала, была прикрыта", − сообщила "Интерфаксу" главный специалист администрации Нелькана Марина Стулкова.
Ранее сообщалось, что жизни маленькой девочки ничего не угрожает.
Главный врач регионального центра медицины катастроф Павел Курнявка заявил, что ребенок сейчас получает обезболивающие и седативные препараты. При этом, из ранее озвученных диагнозов подтвердился лишь перелом голеностопа, черепно-мозговой травмы у девочки нет.
Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при заходе на посадку в селе Нелькан. Авария произошла в двух километрах от точки назначения, примерно в 13:00 по местному времени. При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек. В катастрофе выжила только трехлетняя девочка.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: