Спасшую девочку при авиакатастрофе L-410 пассажирку просят наградить посмертно

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Жители села Нелькан обратились в администрацию и к губернатору с предложением посмертно наградить погибшую при крушении самолета L-410 Ольгу Лапонникову. Предполагается, что выжившая при аварии трехлетняя девочка осталась в живых благодаря ей.

"Девочку нашли под телом женщины, она плакала, была прикрыта", − сообщила "Интерфаксу" главный специалист администрации Нелькана Марина Стулкова.

Ранее сообщалось, что жизни маленькой девочки ничего не угрожает.

Главный врач регионального центра медицины катастроф Павел Курнявка заявил, что ребенок сейчас получает обезболивающие и седативные препараты. При этом, из ранее озвученных диагнозов подтвердился лишь перелом голеностопа, черепно-мозговой травмы у девочки нет.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при заходе на посадку в селе Нелькан. Авария произошла в двух километрах от точки назначения, примерно в 13:00 по местному времени. При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек. В катастрофе выжила только трехлетняя девочка.