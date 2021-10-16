СК проводит проверку по факту беспорядков в колонии Владикавказа

10:02
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи проводят проверку по факту беспорядков, которые произошли в исправительной колонии во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета в Северной Осетии.
"Пока проводится проверка", – сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе федеральной службы исполнения наказания рассказали, что бунт начался из-за проведения массовых обысков. По информации ведомства, беспорядки организовали двое заключенных.
По данным ФСИН, осужденные хотели дестабилизировать работу колонии, поэтому призвали к бунту других осужденных. Те, поддавшись на провокацию, начали ломать ограждения в жилой зоне, камеры видеонаблюдения и другое оборудование.
Бунт произошел накануне, представители силовых структур заявили, что подавили беспорядки. По некоторым данным, в колонии находятся 600 человек.
Заключенные устроили бунт в колонии во Владикавказе
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