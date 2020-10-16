В Калуге ищут опасного пациента, сбежавшего из психлечебницы

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В Калуге разыскивают сбежавшего из психлечебницы мужчину. В учреждении он находился на принудительном лечении и может быть опасен, сообщает РИА Новости.

"Устанавливается местонахождение гражданина, самовольно покинувшего специализированное медицинское учреждение", – рассказали в региональном управлении МВД.

В ведомстве отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может проявлять агрессию.

Жителей города предупредили, что при обнаружении мужчины необходимо сообщить в полицию или передать информацию ближайшему наряду правоохранителей.

В октябре в Иркутской области распространили ориентировку на одного из заключенных, который отбывал срок в городе Усть-Кута. Его осудили по делу об особо тяжком преступлении.

