Свыше 40 терактов предотвращено в странах ШОС в 2021 году

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За прошлый год в государствах – членах ШОС удалось предотвратить более 40 террористических актов, заявил директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев на саммите в Самарканде.

"В результате слаженной совместной работы наших компетентных органов в прошедшем 2021 году в государствах ШОС <...> предотвращено более 40 терактов, предотвращено свыше 480 преступлений террористического характера, вскрыто и пресечено 26 каналов финансирования международных террористических организаций", – приводит ТАСС его слова.

Ранее начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что порядка 400 боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" прибыли в северные провинции Афганистана для организации терактов и подготовки нападений.