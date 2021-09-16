Генконсульство РФ в Анталье подтвердило смерть 4-летнего мальчика в местной больнице

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Генконсульство РФ в Анталье подтвердило смерть 4-летнего ребенка из России в турецкой больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

Генконсульством в установленном порядке подготовлены документы для репатриации. Тело ребенка транспортировано в Россию 15 сентября. Также уточняется, что причины смерти мальчика указаны в свидетельстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Мальчик находился в Турции с родителями. 9 сентября его госпитализировали с признаками отравления в больницу Антальи. На следующий день ребенок скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Семья сообщила о произошедшем в СК по Москве.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, с целью установления точной причины смерти будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по лечению ребенка на территории Турции.