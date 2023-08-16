Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

Киев попытался атаковать объекты России беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, около 11:00 эту попытку пресекли.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.

Около пяти часов утра по московскому времени 16 августа была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку тремя беспилотниками по объектам на территории Калужской области.

Российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА. Каких-либо разрушений или пострадавших нет, уточнили в военном ведомстве.