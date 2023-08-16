Жителя Ангарска задержали из-за возможной работы на разведку Украины

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Правоохранительные органы задержали в Иркутской области 23-летнего жителя Ангарска, которого подозревают в сборе информации для разведки Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина является сотрудником одного из производственных предприятий Иркутской области, там он собирал сведения и делал фотографии, которые характеризуют состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции. Далее он планировал передать информацию представителю ГУР министерства обороны Украины.

Помимо этого, мужчина по заданию спецслужбы распространял листовки, дискредитирующие использование ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан. Отмечается, что в отношении задержанного местный следственный отдел УФСБ РФ возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Ранее в Новосибирской области сотрудники органов безопасности предотвратили совершение двумя гражданами государственной измены, они хотели покинуть РФ и уйти на Украину. Сотрудники регионального управления ФСБ объявили мужчинам предостережения.

До этого ФСБ России задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону спецоперации. Мужчина подтвердил факт сотрудничества с СБУ.

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