В Ленобласти возбудили дело об убийстве после обнаружения сожженных тел

Фото: СК РФ

В Ленинградской области обнаружили два сожженных тела у железнодорожной станции. По данному факту следствие возбудило уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего", – говорится в сообщении.

Следственная группа работает на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, погибшими являются, предположительно, женщина и ребенок. Выборгский городской прокурор выехал она место случившегося.

В июле прошлого года суд в столице приговорил к 17 годам колонии строгого режима москвича, который поджег незнакомого человека. По версии следствия, в августе 2019 года мужчина узнал, что его брата избили на улице Касимовской. После этого он купил на АЗС бензин и отправился во двор жилого дома.