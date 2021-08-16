В Ленобласти возбудили дело об убийстве после обнаружения сожженных тел

09:52
Фото: СК РФ
В Ленинградской области обнаружили два сожженных тела у железнодорожной станции. По данному факту следствие возбудило уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего", – говорится в сообщении.
Следственная группа работает на месте происшествия.
Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, погибшими являются, предположительно, женщина и ребенок. Выборгский городской прокурор выехал она место случившегося.
В июле прошлого года суд в столице приговорил к 17 годам колонии строгого режима москвича, который поджег незнакомого человека. По версии следствия, в августе 2019 года мужчина узнал, что его брата избили на улице Касимовской. После этого он купил на АЗС бензин и отправился во двор жилого дома.
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