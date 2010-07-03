В Воронеже ищут женщину, оставившую новорожденного в сумке у входа в храм

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже полиция разыскивает мать новорожденного ребенка, которого нашли у входа в кафедральный собор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Младенца обнаружили в сумке утром 14 августа. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали изображение женщины, предположительно, оставившей младенца.

Женщине на вид примерно 30-35 лет, она невысокого роста, волосы темные. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: (473) 251-12-16, 269-69-00, 269-69-31 или 02.

Три дня назад жительница Адыгеи оставила малолетнюю дочь в кафе Белореченска. В кармане кофты ребенка нашли записку с данными девочки и просьбой найти ей новых родителей.

Ребенка доставили в лечебное учреждение города, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Личность матери установлена.

Ранее уже происходили подобные случаи. В Москве в мае 2019 года мать привела двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила ее там без присмотра. Женщина решила, что ребенок будет мешать ей строить личную жизнь. Малышку передали под предварительную опеку в семью бабушки.

В том же месяце случилась похожая история. Мать оставила шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице и отказалась забирать его. Ее задержала полиция. На допросе она утверждала, что мальчик якобы не ее сын.

Еще одна женщина пришла с мальчиком и девочкой в хостел в подмосковных Котельниках. Она попросила спальное место и сказала, что забыла в машине паспорт. После этого ушла, оставив детей. Спустя некоторое время сотрудники хостела обратились в полицию. Женщину арестовали.