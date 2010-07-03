Пассажиры вернувшегося во Внуково из-за птиц борта UTair вылетели в Уфу

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Пассажиры рейса UTair Москва – Уфа, который вернулся во Внуково из-за столкновения с птицей, вылетели в Уфу другим бортом. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Да, самолет вылетел в 16:11", – заявил представитель авиакомпании.

Как пояснили в UTair, в соответствии с правилами, лайнер, в стекло которого врезалась птица, отправят на проверку. "Чтобы быстрее отправить пассажиров в Уфу, авиакомпания выделила резервный борт", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вылетевший в Уфу самолет авиакомпании UTair вернулся во Внуково из-за попадания в стаю птиц. Одна птица ударилась о лобовое стекло лайнера, в связи с чем авиакомпания приняла решение развернуть самолет и заменить его другим бортом.

Еще один инцидент с птицами произошел накануне с Airbus A321 "Уральских авиалиний", который направлялся из Жуковского в Симферополь. Самолет совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за попадания птиц в двигатели. На борту находились 226 пассажиров. После ЧП к врачам обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам аварийно севшего A321. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества. Президент выразил надежду на то, что подобных происшествий будет как можно меньше.