Дебоширка на рейсе из Доминиканы успокоилась после предупреждения командира судна

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Дебоширка на рейсе из Доминиканы в Москву успокоилась после письменного предупреждения капитана воздушного судна (КВС). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Royal Flight.

"Действительно, на рейсе Доминикана – Москва была вызывающе ведущая себя пассажирка с признаками алкогольного опьянения. Ей было выставлено устное предупреждение от экипажа, а затем письменное от КВС. После письменного предупреждения пассажирка успокоилась и оставшееся время полета она вела себя тихо, поэтому не пришлось передавать ее полиции по прилете", – сообщили в авиакомпании.

Женщине дали воду со льдом.

Ранее СМИ писали, что пассажирка рейса Royal Flight задержала вылет самолета из Доминиканы в Москву на несколько часов. Сообщалось, что во время полета женщина оскорбляла пассажиров и бортпроводников.

Ранее пассажира самолета Челябинск – Москва сняли с рейса из-за курения электронной сигареты в туалете. Сработали датчики задымления. Прибывшие к месту инцидента сотрудники полиции установили, что в туалетной комнате 42-летний мужчина закурил электронную сигарету.

