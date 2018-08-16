Пассажирский самолет экстренно сел на Крите из-за сообщения о бомбе − СМИ

16 августа, 23:34
Фото: ТАСС/Zuma/Bayne Stanley
Самолет немецкой авиакомпании Condor, перевозивший 270 пассажиров, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханьи на Крите из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает греческий телеканал Skai.
По данным телеканала, Boeing 757-300 авиакомпании Condor направлялся из Хургады в Дюссельдорф. Когда лайнер пролетал между Критом и Пелопоннесом, экипаж воздушного судна запросил вынужденную посадку.
Примерно в 20:30 по московскому времени лайнер приземлился в аэропорту Ханьи. После посадки 270 пассажиров и 11 членов экипажа в экстренном порядке покинули самолет.
Информацию о бомбе на борту лайнера проверяют. В аэропорту действует центр управления ЧС, где работают специалисты гражданской авиации, пожарные, полицейские и врачи скорой помощи.
Как отмечает Skai, за последние месяцы в аэропорту Ханьи дважды проводили учения с участием экстренных служб.
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