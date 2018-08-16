Посадку боевых самолетов на трассу под Хабаровском сняли на видео

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Посадку боевых самолетов на трассу под Хабаровском в рамках учений "Восток-2018" сняли на видео местные жители.

На кадрах видеозаписи, которая появилась в Сети, военные самолеты выполняют бреющий полет над машинами на дороге, а затем плавно приземляются.

По данным РИА Новости, для проведения авиационных учений был перекрыт участок автотрассы Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Как уточнили местные СМИ, в маневрах принимают участие истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31.

Видео: YouTube/AmurMedia Ирина