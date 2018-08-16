Судно с российским экипажем арестовали в Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сухогруз Streamline, отправившийся на ремонт в Турцию, был арестован в Стамбуле за долги. Российский экипаж судна в составе 11 моряков уже около двух месяцев не может вернуться домой. Об этом сообщил представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

Он пояснил, что Streamline прибыло в Стамбул на ремонт, а его экипаж должен был вернуться на родину. Однако корабль, вставший на рейде турецкого порта, арестовали из-за долгов предыдущего собственника. По словам Рубцова, размер долга достигает примерно 500 тысяч долларов.

"И экипаж − 11 человек, из них девять жители Ростовской области − не может уже почти два месяца покинуть судно. Собственник сухогруза на связь не выходит", − цитирует Рубцова РИА Новости.

Он также рассказал, что, после того как владелец фактически бросил команду судна, профсоюз моряков попросил помощи в генконсульстве РФ в Стамбуле. "Ответ из консульства получен. Ситуацию поставили на контроль", − подчеркнул представитель профсоюза, добавив, что команда судна получает питание.

По словам Рубцова, проблему с долгами, вероятнее всего, решат путем продажи судна или же его владелец, наконец, появится и урегулирует ситуацию. Он отметил, что при любом развитии событий команде сухогруза должны выплатить зарплату и предоставить средства для возвращения домой.