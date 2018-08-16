Актрисе из сериала "Сваты" Кравченко угрожает неизвестный

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народную артистку России, ведущую актрису театра "Ленком" Татьяну Кравченко преследует неизвестный. Он отправляет ей сообщения с угрозами.

Артистка уже заявила о происходящем в полицию, сообщил источник в правоохранительных органах. "Днем 15 августа в полицию обратилась 64-летняя актриса Т. Кравченко, которая сообщила, что с 1 августа текущего года ей приходят SMS-сообщения с угрозами от неизвестного поклонника", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

В одном из сообщений содержалась просьба перевести отправителю 10 тысяч рублей. МВД проводит проверку информации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кравченко прославилась после съемок в сериале "Сваты". Актриса сыграла более 30 ролей в театре и снялась в более чем 130 фильмах и сериалах.