Актрисе из сериала "Сваты" Кравченко угрожает неизвестный

16 августа, 10:39
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Народную артистку России, ведущую актрису театра "Ленком" Татьяну Кравченко преследует неизвестный. Он отправляет ей сообщения с угрозами.
Артистка уже заявила о происходящем в полицию, сообщил источник в правоохранительных органах. "Днем 15 августа в полицию обратилась 64-летняя актриса Т. Кравченко, которая сообщила, что с 1 августа текущего года ей приходят SMS-сообщения с угрозами от неизвестного поклонника", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
В одном из сообщений содержалась просьба перевести отправителю 10 тысяч рублей. МВД проводит проверку информации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кравченко прославилась после съемок в сериале "Сваты". Актриса сыграла более 30 ролей в театре и снялась в более чем 130 фильмах и сериалах.
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