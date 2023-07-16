Женщина погибла при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки в ДНР погибла женщина. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 июля, по состоянию на 19:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц по улице Кальмиусской, 66, погибла женщина 1954 года рождения", – говорится в сообщении.

До этого пострадавшими при обстреле Макеевки числились более 25 человек. Травмы и ранения в результате ударов украинской армии, в том числе получили двухлетняя девочка и семилетний мальчик. Несколько зданий и многоквартирных жилых домов были разрушены.



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