Три человека пострадали при разгерметизации цистерны с ацетоном в Дзержинске

20:15
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
При разгерметизации цистерны с ацетоном в Нижегородской области пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, с территории цеха по производству ацетона были эвакуированы 20 человек. На данный момент угрозы населению нет.
Трехэтажное здание завода также не пострадало. На месте происшествия работают пожарные.
Врачи оценивают состояние троих пострадавших при разгерметизации емкости с ацетоном на заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области как средней степени тяжести, сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее пожар произошел на электроподстанции в подмосковной деревне Мякишево. Экстренные службы присвоили пожару повышенный ранг.
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