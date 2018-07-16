В Волгограде ввели режим ЧС из-за ливней

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Волгограде в связи с ливневыми дождями был введен режим чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости. Как сообщили в мэрии города, всего за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков.

Обильные потоки воды не успели уйти в канализацию и размыли склоны. В результате грунт наплыл на автомобильные дороги и трамвайные пути.

По информации администрации, штормовое предупреждение об обильных осадках в силе. Принято решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.

Специальные службы занимаются расчисткой главных магистралей города. На главной улице движение транспорта уже полностью возобновилось.

По участку от станции "Ельшанка" до остановки "Европа Сити Молл" запущен скоростной трамвай. К утру планируется полностью восстановить работу электротранспорта.

Сообщается, что от ливней пострадали крупные торгово-развлекательные центры Волгограда.