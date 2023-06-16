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12:32

Происшествия

СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

Фото: РИА Новости/Стрингер

Несколько взрывов раздалось в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По информации свидетелей, громкие звуки доносились из района аэропорта Жуляны около 11:20 по московскому времени. Сейчас в украинской столице работает система противовоздушной обороны (ПВО).

О взрывах в городе, его окрестностях и области также сообщили в администрации Киева и украинские СМИ.

Ранее украинские издания сообщали о взрывах в Одессе. Они раздались после предупреждения об опасности с неба. Сигналы с призывами укрыться в бомбоубежищах также прозвучали для жителей Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей Украины.

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