СК начал проверку после инцидента в Дагестане

12:48
Фото: телеграм-канал "112"
СК РФ по Дагестану начал проверку по факту ситуации с гражданами Азербайджана, требующими пропуска через российско-азербайджанскую границу.
Как сообщает пресс-служба комитета, они применили в отношении пограничников и сотрудников органов внутренних дел насилие, не опасное для жизни и здоровья. По предварительным данным, это произошло вечером 15 июня, когда ппримерно 400 человек, недовольных организацией их пропуска на территорию Азербайджана, покинуло места временного расположения.
Они вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта. Граждане Азербайджана оказали неповиновение полицейским и забросали их камнями и другими предметами. Пострадало семеро правоохранителей, повреждены пять служебных автомобилей. Нарушителей доставили в местный отдел полиции, отметили в СК.
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана построили два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог покинуть Россию до закрытия границ. Сейчас там находится порядка 800 человек.
15 июня Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения иностранцев в России. В частности, это касается приостановления течения срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства.
До этой даты не будут приниматься решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника госпрограммы.
В МВД рассказали о планах по созданию единой информационной платформы, в которой будет вся информация о пребывающих в РФ иностранцах. Платформа обеспечит предоставление госуслуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде.
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