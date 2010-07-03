Самолет Милан − Москва готовится к экстренной посадке в Шереметьеве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет Милан − Москва готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево, передает телеканал Москва 24.

На борту самолета "Аэрофлота" произошел сбой в системе кондиционирования, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании. "Командир доложил о неисправности системы кондиционирования воздуха", − уточнил собеседник агентства.

Ранее агентство сообщало, что российский лайнер экстренно снизился из-за срабатывания сигнала о разгерметизации. По данным "Интерфакса", командир воздушного судна доложил о срабатывании датчика, находясь в воздушном пространстве Белоруссии, недалеко от аэропорта "Минск-2". Экипаж лайнера запросил экстренное снижение. Получив согласие диспетчеров снизиться до семи тысяч метров, самолет продолжил путь в Шереметьево.