Обвиняемый в убийстве женщины в Подмосковье сознался в аналогичном преступлении

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Московской области обвиняемого в убийстве женщины заподозрили в аналогичном преступлении, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Подмосковью.

На допросе подозреваемый в убийстве женщины сознался, что осенью прошлого года он убил двух ранее незнакомых ему мужчин в ходе ссоры, которая произошла около заброшенного строения на Минском шоссе. По словам подозреваемого, тела он сбросил в колодец.

"Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области был осуществлен выезд в указанное место. На дне колодца обнаружены тела двух неустановленных мужчин с выраженными гнилостными изменениями", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту покушения на убийство женщины в центре столицы.

По данным следствия, 17-летняя девушка в квартире нанесла своей родственнице многочисленные рубленые раны топором по различным частям тела.

