Останки умершего более 50 лет назад человека обнаружили в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центре Москвы нашли останки умершего более 50 лет назад человека. Их обнаружили на проезжей части в Таганском районе столицы во время проведения земляных работ.

"В полицию обратился бригадир монтажников и сообщил, что по адресу: на ул. Народная, д. 4 во время земляных работ с заглублением на 40 см обнаружены 11 костных фрагментов и костей", – передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что останки были направлены в Царицынский морг. Выяснилось, что предположительный возраст костных фрагментов составляет более 50 лет.

По данному факту сотрудники полиции инициировали проверку.

Ранее скелетированные останки человека обнаружили в Мытищинском городском округе около поселка Поведники. Давность наступления смерти составляла около года. По данному факту была инициирована судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.