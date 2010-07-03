Человек погиб в ДТП с участием автовоза в Подольске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автовоз столкнулся с легковым автомобилем в городском округе Подольск. В результате ДТП погиб один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Авария произошла в 14:45 в городском округе Подольск на 200-м километре трассы А107. В министерстве призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что на 23-м километре подъездной дороги к аэропорту погиб мотоциклист. Он столкнулся с легковым автомобилем.