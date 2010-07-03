Австралиец попал в тюрьму после того, как помог девушке с ее машиной

Житель Австралии Кенан Бейсик потерял работу, семью и провел две недели в тюрьме из-за ложных обвинений в домогательстве. Об этом происшествии сообщает сайт "Комсомольской правды".

ЧП случилось в ноябре 2018 года. 36-летний мужчина остановился на станции техобслуживания в Сиднее, чтобы помочь 19-летней девушке починить ее машину. Бейсик потратил два часа, чтобы завести автомобиль. Девушка после этого обняла мужчину в благодарность за помощь. Потом Бейсик некоторое время сопровождал машину девушки на дороге. Убедившись, что поломка устранена, он поехал дальше.

Все происходящее записано на камеры видеонаблюдения. Спустя несколько дней после происшествия мужчину арестовали. Как оказалось, сразу с техстанции девушка пошла в полицию и обвинила Бейсика в требовании сексуальных услуг в обмен на помощь. Началось разбирательство. Пока оно продолжалось, мужчину уволили с работы, а его жена подала на развод.

Однако весной 2019 года следователи смогли вывести "жертву домогательства" на чистую воду. Девушка призналась, что соврала, и Бейсик на самом деле не предлагал ей ничего, что могло бы ее оскорбить. С Бейсика, чья репутация была восстановлена, 6 мая сняли обвинения. Их предъявили самой девушке – за распространение заведомо ложной информации. Она предстанет перед судом на этой неделе. Бейсик, в свою очередь, зарекся в дальнейшем предлагать свою помощь юным особам.