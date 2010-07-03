Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Фото: телеграм-канал 112

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в районе подмосковного Красногорска, сообщает Агентство "Москва". В результате ЧП никто не пострадал.

По данным агентства, вертолет находится в нормальном состоянии. Причина жесткой посадки пока не установлена.