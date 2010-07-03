В Ленобласти загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Фото: vk.com/spb_crash

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся склад с горюче-смазочными материалами, передает РИА Новости.

Как уточнили в МЧС, крупный пожар случился в поселке имени Свердлова. Горели склады, хозяйственные постройки и строительные вагончики. Общая площадь возгорания составила около 12 тысяч квадратных метров.

К настоящему моменту пожар потушен. Пострадавших нет. Склад находится в удалении от жилых домов. Опасности для жилого сектора нет. Борьбу с огнем вели более 100 человек и 40 единиц техники.

Также сообщается, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Зубовском бульваре в Москве загорелась квартира. Пожар произошел на третьем этаже дома №16-20, строение 1. Сведений о пострадавших нет.