06:44Происшествия
Число погибших в результате конфликта в Судане увеличилось до 56 человек
Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali
По меньшей мере 56 человек погибли в результате вооруженных столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования республики. Об этом сообщает центральный комитет врачей страны в Twitter.
При этом количество пострадавших увеличилось до 595 человек, десятки из них находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о 25 погибших и 183 пострадавших.
Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ.
Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения конфликта. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявлял, что спецназ планировал совершить несколько покушений.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане, призвав их к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.
Силы быстрого реагирования пытаются захватить штаб командования ВС Судана
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