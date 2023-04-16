Число погибших в результате конфликта в Судане увеличилось до 56 человек

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

По меньшей мере 56 человек погибли в результате вооруженных столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования республики. Об этом сообщает центральный комитет врачей страны в Twitter.

При этом количество пострадавших увеличилось до 595 человек, десятки из них находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о 25 погибших и 183 пострадавших.

Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ.

Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения конфликта. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявлял, что спецназ планировал совершить несколько покушений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане, призвав их к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

Силы быстрого реагирования пытаются захватить штаб командования ВС Судана

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