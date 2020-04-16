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Происшествия

20:29

СК завел дела по трем статьям на подростка, готовившего нападение на школу

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала "ОПЕР Слил"

Следователи завели в отношении красноярского 14-летнего подростка, который готовил нападение на школу, дела по трем статьям. Расследование ведется и по делу о приготовлении к теракту, говорится на сайте СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Стало известно, что подростка подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьей 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"), статьей 205.3 ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и статьей 223.1 ("Незаконное изготовление взрывных устройств").

Следователями установлено, в январе этого года у несовершеннолетнего подростка возник преступный умысел на совершение в апреле в Красноярске террористического акта.

Для нападения, как утверждают в СК, он хотел использовать самодельные взрывные устройства и обрез охотничьего ружья.

Ранее стало известно, что в Красноярске задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на школу.

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