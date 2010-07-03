Сухая трава загорелась в районе аэродрома Остафьево

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожарные тушат крупный пал травы в районе аэродрома Остафьево на юге столицы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, зафиксировано четыре очага возгорания, каждый 200 метров по фронту. В тушении участвуют три пожарных расчета.

Аэродром Остафьево является базовым для самолетов авиакомпании "Газпром авиа". Также там базируются вертолеты Московского авиационного центра.