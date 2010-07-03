Историк оценил возможность восстановления Нотр-Дама

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Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери прокомментировал историк архитектуры Борис Бочарников.

В беседе с RT историк напомнил, что Нотр-Дам де Пари "по своему значению и художественному уровню" стоит в одном ряду с такими выдающимися памятниками французской готики, как соборы Сен-Дени, Шартра и Реймса. По словам эксперта, парижский собор не только вобрал в себя все лучшее, но и стал архитектурным символом Франции и ее столицы.

Как отметил Бочарников, в XIX веке по проекту архитектора Виолле-ле-Дюка воссоздали утраченные элементы здания: шпиль и часть декора. Именно тогда, подчеркнул историк, "была осмыслена специфика французской готики как стиля, что имело огромное значение для истории архитектуры как науки". Эксперт выразил глубокое сожаление в связи с утратой кровли и шпиля собора.

"Остается только надеяться, что реставраторы смогут воссоздать утраченное с тем же феноменальным мастерством, которым обладали мастера XIX века, а это очень непростая задача, несмотря на современные технологии", – подытожил Бочарников.

Накануне вечером на верхних ярусах собора Парижской Богоматери вспыхнул пожар. Из-за огня обрушились шпиль, кровля и часы. Пламя тушили около 400 пожарных. Несмотря на опасения, западный фасад и две башни собора уцелели. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

По предварительным данным, часть святынь, в том числе терновый венец Христа, удалось спасти. Как заверили в мэрии, главный орган собора также не пострадал при пожаре.

Прокуратура Парижа приступила к расследованию. Эксперты не исключили, что возгорание могло произойти из-за реставрационных работ. По словам прокурора Парижа Реми Хейтца, на поджог ничего не указывает.