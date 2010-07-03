В Митинском ландшафтном парке опровергли информацию о возгорании

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Администрация Митинского ландшафтного парка опровергла информацию о возгорании, сообщает Агентство "Москва".

"Хотим всех успокоить – парк не горит", – сообщили в администрации. По их данным, возгорание происходит далеко за его территорией – в сторону Красногорска горит пустырь.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в ландшафтном парке "Митино". Парк на северо-западе столицы после работ по благоустройству открылся в августе прошлого года. Его территория занимает 140 гектаров.

14 апреля загорелся парк "Лосиный остров". Площадь пожара составляла более тысячи квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали более 40 человек и 14 единиц техники.

В пресс-службе национального парка указали, что лесные насаждения при пожаре не пострадали, а сгорели только порубочные остатки и штабеля с бревнами. В руководстве "Лосиного острова" считают, что причиной инцидента мог стать поджог, так как деревья были облиты горючей жидкостью. Уточняется, что в общей сложности сгорело 3,2 тысячи кубометров древесины.

Площадь национального парка – 11,6 тысячи гектаров. Часть парка расположена на территории столицы, часть – в Московской области.