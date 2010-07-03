Водитель Audi избил пешехода в центре Москвы

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Полиция ищет водителя Audi, который избил мужчину на Моховой улице и скрылся. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Пострадавший 1987 года рождения обратился в полицию 15 апреля. С его слов, у них с владельцем иномарки случился конфликт. В итоге водитель ударил мужчину по лицу и уехал.

Сперва потерпевшему понадобилась помощь фельдшеров, а затем и госпитализация. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.