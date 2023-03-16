Пожарные ликвидировали открытое горение в здании УФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Специалисты ликвидировали открытое горение в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Открытое горение ликвидировано в 14:36", – говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила днем в четверг, 16 марта. На место пожара оперативно выехали специалисты МЧС.

Сообщение о возгорании подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки внутри помещения.

В результате происшествия скончался один человек. Еще двое пострадали.

По словам жительницы Ростова-на-Дону, перед началом пожара в здании УФСБ прогремел взрыв. Позже она услышала звук сирен нескольких пожарных машин.

Площадь пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове составила 880 "квадратов"

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