Ростовчанин застрелил жену с мужчиной в гостинице и покончил с собой

16:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Житель Ростовской области застрелил супругу с мужчиной в гостинице, а после покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, происшествие случилось в бассейне гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае 15 марта.
"Подозреваемый, <...> действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.
После совершенного преступления подозреваемый вышел за пределы комплекса и покончил жизнь самоубийством. На его груди обнаружили огнестрельное ранение.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух и более лиц").
Ранее суд в Чувашии приговорил 67-летнего москвича к 10 годам колонии строгого режима за жестокое убийство брата, проживающего в Чебоксарах. По данным следствия, 17 мая 2021 года братья распивали спиртные напитки в доме потерпевшего. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого осужденный 124 раза ударил брата ножом.
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