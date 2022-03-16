Ростовчанин застрелил жену с мужчиной в гостинице и покончил с собой

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Житель Ростовской области застрелил супругу с мужчиной в гостинице, а после покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.



По данным следствия, происшествие случилось в бассейне гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае 15 марта.

"Подозреваемый, <...> действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.

После совершенного преступления подозреваемый вышел за пределы комплекса и покончил жизнь самоубийством. На его груди обнаружили огнестрельное ранение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух и более лиц").

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