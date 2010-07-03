Патрульная машина попала в ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль полиции наехал на препятствие на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла в 21:10 в районе дома 30. Известно об одном пострадавшем. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются.