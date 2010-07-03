Мину времен войны нашли на столичной стройке

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Стройку в районе дома 5 по Ангарской улице оцепили из-за 120-миллиметровой мины, найденной в ходе работ. Снаряд пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас мину обезвреживают прибывшие на место саперы. Они делают все для безопасной эвакуации боеприпаса.