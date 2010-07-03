В Балашихе полностью сгорели две легковушки

В Балашихе при невыясненных обстоятельствах сгорели две легковушки. Пострадали и соседние авто, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 16 марта. Видео пожара появилось в социальных сетях. Люди пишут, что слышали взрыв. Возможно, лопались шины во время пожара. По словам жителей, на этом же месте пару дней назад горела еще одна иномарка.

Правоохранительные органы сейчас изучают кадры с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.