Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky (Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Генпрокуратура РФ направила во Второй Западный окружной военный суд апелляцию на приговор Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Ведомство считает назначенный ей срок недостаточным.

В конце января суд приговорил Трепову к 27 годам заключения по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, также ей назначен штраф 600 тысяч рублей.

Девушка обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт"), части 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления").

Прокурор в ходе прений запросила для Треповой 28 лет лишения свободы. Вместе с тем она рекомендовала назначить девушке штраф в 800 тысяч рублей.

В апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате чего погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали. Трепова принесла в заведение статуэтку внутри которой находилось взрывное устройство, и передала ее журналисту.

СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский