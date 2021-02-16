Студент, убивший одногруппника в Новосибирске, часто говорил о любви

Фото: vk.com/ Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Студент, напавший с ножом на знакомого в Новосибирске, преподавал психологию в своем университете. Как рассказал Москве 24 один из его учащихся, молодой человек был уравновешенным, начитанным и приятным в общении.

Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, инцидент произошел 16 февраля в послеобеденное время. Между двумя молодыми людьми произошла ссора из-за девушки, в ходе которой 26-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и нанес множественные ранения потерпевшим. Он скончался в машине скорой помощи.

Подозреваемый преподавал психологию в течение семестра в группе, в которой учился Павел (имя изменено. – Прим.ред.).

"Как преподаватель он мне нравился, по своему предмету он мог рассказать многое, даже больше, чем предполагала программа, начитанный, в общении приятный, спокойный, уравновешенный", – сообщил Павел.

Кроме того, преподаватель часто любил говорить о любви в рамках занятий.





Павел студент подозреваемого Любовь была удобным примером во многих вопросах, так что, конечно, о любви говорил часто. Вопросы, конечно, рассматривались по курсу.

При этом подозреваемый никогда не проявлял агрессию при других студентах, не был вспыльчивым. "Такого я не замечал, был бы очень удивлен, если бы он когда-то вспылил, очень спокойно себя вел всегда", – сообщил Павел.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый был оперативно задержан и передан полиции для дальнейших разбирательств. На данный момент следователями и криминалистами установлен круг очевидцев, произведены осмотры места происшествия и трупа, обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.