Опеку над ребенком погибшей при стрельбе в Калининграде пары возьмет бабушка

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Власти помогут бабушке оформить документы по опеке над 13-летним сыном убитой в субботу у Центрального рынка в Калининграде семейной пары. Об этом сообщает РИА Новости.

"Министр социальной политики Анжелика Майстер сказала, что уже завтра с семьей начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над несовершеннолетним и назначении различных пособий", – заявили в региональном правительстве.

Трагедия произошла в субботу, 15 февраля. На улице Профессора Баранова в Калиниграде мужчина выстрелил по трех прохожим из охотничьего карабина. Мужчина и женщина от полученных ранений скончались, а их 13-летний сын попал в больницу.

Как заявила детский омбудсмен в Калининградской области Ирина Ткаченко, к ребенку приехала бабушка, и их вместе отпустили домой. С семьей будет работать психолог.

Что касается стрелка, то он предпринял попытку самоубийства, после чего скончался в реанимационном отделении больницы. Предполагается, что на убийство его толкнула личная неприязнь к погибшим.

