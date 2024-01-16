Россияне не обращались в посольство РФ на Маврикии из-за циклона "Белал"

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Граждане РФ не обращались за помощью в российское посольство на Маврикии из-за циклона "Белал". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

В посольстве уточнили, что не располагают сведениями о пострадавших среди россиян.

Ранее газета Le Mauricien сообщила, что из-за циклона "Белал" оказалась затоплена набережная столицы Маврикия Порт-Луи. Местная метеорологическая служба накануне объявила повышенный уровень опасности из-за приближения циклона, который на тот момент уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон. Жертвой стихии там стал один человек.

Между тем российские туроператоры, по данным на 15 января, не получали жалоб от туристов, которые находятся на Маврикии, на фоне непогоды. Уточнялось, что туристы находятся в отелях. В связи с непогодой местный аэропорт закрыли до улучшения ситуации.

До этого более 80 тысяч человек остались без света в американском штате Теннеси на фоне урагана. Среди городов, пострадавших от непогоды, в том числе торнадо, есть Кларксвилл.

Улицы Великобритании и Ирландии затоплены из-за сильных ливней