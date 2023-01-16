Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти актера Владимира Ипатова

Фото: кадр из сериала "Мавр сделал свое дело", режиссер – Наталия Микрюкова, производство – "Энерджи Фильм Продакшн"

Причиной смерти актера Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"По предварительным данным, причиной смерти Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность", – рассказал собеседник информационного агентства.

В медслужбах уточнили, что смерть Ипатова наступила около месяца назад. На теле актера уже начали проступать гнилостные изменения. Проводится проверка со стороны правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в квартире на юго-западе Москвы было найдено тело актера Владимира Ипатова. Погибшему было 64 года. Он снимался в российских сериалах "Физрук", "Папины дочки" и "Интерны".

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