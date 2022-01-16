Все заложники освобождены из синагоги в Техасе

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Все заложники освобождены из синагоги американского города Колливилль в штате Техас. Об этом заявил губернатор Грэг Эбботт в своем официальном Twitter-аккаунте.

Как уточнил глава штата, в результате случившегося никто не пострадал.

"Живы и невредимы", – написал Эбботт.

Инцидент случился ранее на улице Плезант Ран. Неизвестный взял в заложники прихожан синагоги.

Как писали СМИ, мужчина требовал отпустить из тюрьмы свою сестру, осужденную за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.

По информации телеканала CNN, за сложившейся ситуацией следили в Белом доме. Кроме того, на месте происшествия находились представители ФБР.