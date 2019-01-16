У животных из контактного зоопарка в Реутове проверят прививки

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В контактном зоопарке "Зоополис" в торговом центре "Реутов-парк", где накануне обезьяна вырвала клок волос женщине, проведут проверку специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Им предстоит определить, против каких заболеваний были вакцинированы животные.

"В рамках наших полномочий мы проверим, против каких заболеваний вакцинированы животные в данном контактном зоопарке, соблюдается ли график вакцинации животных, а также зоогигиенические параметры и кормление животных", – цитирует РИА Новости главу минсельхоза Подмосковья Андрея Разина.

По его словам, у государственной ветслужбы нет полномочий закрывать контактные зоопарки. Это может произойти только по решению суда. По его словам, пострадавшая с заявлением о нападении на нее животного не обращалась.

Обезьяна сейчас находится на карантине под наблюдением специалистов. Решение о дальнейшей судьбе животного будет принято позднее хозяином. Контактный зоопарк "Зоополис" в Реутове продолжает работу, несмотря на инцидент.