В Депобразования опровергли данные об эвакуации в нескольких школах

В департаменте образования Москвы опровергли данные об эвакуации учащихся и сотрудников нескольких школ в среду, 16 января.
Из-за пригорания пищи небольшое задымление образовалось в школах №1302, №1788 и №2113. "Благодаря качественной работе системы "Стрелец-мониторинг ", которая автоматически информирует экстренные службы о возможном возгорании, в школы прибывали пожарные расчеты", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы депобразования. Подчеркивается, что эвакуация не проводилась.
Между тем в спортивном зале школы №1900 произошло короткое замыкание электропроводки. Похожий инцидент возник в подвале гимназии №1565. Системы оповещения сработали должным образом, 500 человек в короткие сроки покинули стены образовательного заведения. Школы уже продолжили свою работу в штатном режиме.
Пострадавших нет, материального ущерба не зафиксировали.
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