Животных контактного зоопарка в Реутове проверят после нападения на женщину

Контактный зоопарк "Зоополис" в Реутове, где ранее обезьяна напала на посетительницу, проверят на предмет питания, клинического состояния животных и проведенных противоэпизоотических мероприятий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
"В части, касающейся ветеринарии, в рамках наших полномочий мы проверим, против каких заболеваний вакцинированы животные в данном контактном зоопарке, соблюдается ли график вакцинации животных, какие профилактические обработки проведены в отношении содержащихся животных, а также зоогигиенические параметры и кормление животных", – сказал он, передает Агентство "Москва".
При этом Разин отметил, что у государственной ветслужбы нет полномочий закрывать контактные зоопарки. Это может произойти только по решению суда. По его словам, пострадавшая с заявлением о нападении на нее животного пока не обращалась. Министр также уточнил, что обезьяна не кусала женщину, а только вырвала у нее клок волос. В настоящий момент обезьяна находится на карантине, за ней наблюдают специалисты госветслужбы.
Ранее стало известно, что одна из посетительниц пострадала во время визита в контактный зоопарк в Реутове. При этом, как сообщили позже в пресс-службе зоопарка, инцидент произошел из-за того, что сотрудники пустили девушку в вольер. Сейчас обезьяна сидит в вольере с мелкой сеткой, где она не может достать посетителей. Также сообщалось, что в учреждении проводят проверки правоохранительные органы.
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